Al “Centro Tecnico Federale” di Catanzaro è andata in scena la finale regionale Under 19 della stagione sportiva 2024/2025 tra i campioni in carica della Digiesse PraiaTortora e la Vigor Lamezia. L’hanno spuntata i biancoverdi dopo i tempi supplementari, con i tirrenici costretti a giocare in dieci uomini dal dodicesimo minuto della ripresa.

Gara bloccata, per larghi tratti senza grandi emozioni anche a causa del forte vento che ha impedito alle due squadre di esprimersi al meglio. La Digiesse PraiaTortora riesce a sbloccare il parziale al trentanovesimo del primo tempo quando una parabola perfetta su calcio di punizione dal vertice destro di Alessandro Grosso trova Sacko pronto ad insaccare con una bella girata nel cuore dell’area di rigore. I tirrenici vanno vicinissimi al raddoppio in pieno recupero, ma il piazzato di Lentini dalla parte opposta, sotto la tribuna gremita dal pubblico presente sugli spalti, si stampa sul palo.

Ripresa che vive di accelerazioni, ma nessuna delle due squadre riesce a trovare il varco giusto per impensierire la retroguardia avversaria, anche se la Digiesse rimane in dieci uomini, come detto, per il rosso a Sacko, per doppia ammonizione. La Vigor Lamezia ci crede, non molla la presa, ed al terzo minuto di recupero trova il pari, ormai quasi insperato, con Costanzo che ci prova dalla distanza riuscendo a trafiggere Banfi, aiutato anche dal vento a favore che allunga la palla nell’angolo basso alla destra del numero uno praiese.

Per assegnare il titolo regionale sono necessari i tempi supplementari. Girandola di sostituzioni e ventidue in campo stanchissimi nei trenta minuti residui, ma i biancoverdi di mister Visciglia trovano la forza per ribaltare il punteggio con il colpo di testa di Silvagni sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Ferrari, rete molto simile per dinamica a quella del vantaggio avversario nel primo tempo. La Digiesse si scopre da qui in avanti per cercare il pari che porterebbe la sfida ai tiri di rigore, ma ad un minuto dal fischio finale il subentrato Tropea colpisce in contropiede mettendo a segno il gol del definitivo 3-1 a favore della Vigor Lamezia, che vince il campionato Under 19 a distanza di ventinove anni dalla sua prima ed ultima volta.

A margine dell’incontro, la consueta premiazione alle due squadre ed alla terna arbitrale organizzata dal CR Calabria, con il presidente Saverio Mirarchi che si è congratulato prima con gli arbitri e successivamente con vinti e vincitori, porgendo un grande in bocca al lupo alla Vigor Lamezia per il prosieguo nella fase nazionale della competizione.

Il tabellino della gara

DIGIESSE PRAIATORTOTA-VIGOR LAMEZIA 1-3 dts (pt 1-0, st 1-1)

DIGIESSE PRAIATORTORA: Banfi, Grosso F. (1’ sts Cordoba), Sacko, Massara, Iorio (11’ sts Tarallo), Gonzalez, Diaby (40’ st Avilan), Ilies (19’ st Alcaide), Lentini, Grosso A., Signorelli. All. Cersosimo

VIGOR LAMEZIA: Diano, Sicoli, Cerra (37’ st Piraino), Puccio, Nicolazzo M., Ferrari (9’ sts Gigliotti D.), Arthur, Silvagni, Costanzo, Raimondi (31’ st Tropea), Chirico (1’ st Nicolazzo A.). All. Visciglia

ARBITRO: Arbitro: Sig. Antonio Fiore (sez. Reggio Calabria)

ASSISTENTI: Sig. Simone Ciacco (sez. Cosenza) – Sig. Domenico Macrì (sez. Catanzaro)

MARCATORI: 39’ pt Sacko (D) 48’ st Costanzo (VL) 8’ sts Silvagni (VL) 14’ sts Tropea (VL)

AMMONITI: Grosso F. (D) Grosso A. (D) Nicolazzo N. (VL) Alcaide (D) Puccio (VL) Silvagni (VL)

ESPULSO: al 12’ st Sacko per doppia ammonizione (D)