L'ex fantasista dei rossoblù non crede ad una salvezza diretta: «La Spal è a +8 sebbene abbia un match in più. Io mi concentrerei sui playout»

Alberto Urban, storico numero 10 del Cosenza e ora allenatore, è intervenuto nella trasmissione Tuttigol in onda il lunedì sera su LaC Tv. «Per me la salvezza diretta è quasi impossibile - ha detto -. In questo momento i rossoblù devono pensare a disputare i playout partendo dalla quintultima piazza. La Spal, che ha 31 punti e un match in più, vanta un organico superiore ai Lupi. Più che a loro oggi guarderei al Vicenza che non ha alzato per nulla bandiera bianca».

Le prospettive potrebbero cambiare se gli emiliani restassero impelagati nei bassifondi della classifica fino alla fine. In quel caso la poca attitudine alla lotta di un organico comunque importante potrebbe cambiare le carte in tavola. «Sono discorsi che vanno visti più avanti – continua Urban -. Oggi la classifica dice che siamo a -8 con una partita in meno. Il mio consiglio è di pensare alla Ternana e dando un occhio all’Alessandria. Dobbiamo scavalcarla in modo da giocare da quint’ultimi l’eventuale spareggio salvezza. Non si può pensare che alla luce di 23 punti in 28 match, se ne facciano 30 in 10: siamo realisti».