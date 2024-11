Il Catanzaro ha presentato un’offerta per il difensore di proprietà del Taranto Matias Antonini Lui. La società giallorossa avrebbe incontrato l’entourage del 25enne brasiliano e avrebbe messo sul tavolo 250mila euro, più 100 mila di bonus. Da quanto si apprende il giocatore sarebbe ben contento di fare il salto di categoria e di approdare nel capoluogo di regione calabrese. Il club pugliese chiede 500mila euro ma, da quanto si apprende, starebbe valutando con attenzione l’offerta presentata dalla squadra di Floriano Noto.

I problemi in difesa per le Aquile sono palesi e si sono notati chiaramente anche durante il match andato in scena venerdì scorso contro il Lecco vinto 5 a 3. In totale i gol subiti sono 27 in 20 partite, troppi per una squadra che sta stupendo un po’ tutti per il gioco che propone, un’impostazione offensiva dettata da Vivarini che ha dato tanti frutti. E a confermare ciò ci sono i 33 punti che al momento valgono la sesta posizione in classifica.