Dall’esperto e navigato Magalini al giovane e rampante Lovisa. Sembra proprio questa la strada intrapresa dal patron del Catanzaro Floriano Noto per quanto riguarda il posto di direttore sportivo, infatti ieri, 10 giugno, a pranzo i due si sono incontrati in un famoso ristorante di Falerna Marina.

Il 28enne Lovisa è tra gli autori della promozione delle Juve Stabia in Serie B e sembra che abbia tanta voglia di scendere in Calabria per affrontare la prossima stagione in cadetteria. Il classe 1996 ha iniziato da giovanissimo a lavorare nel modo del calcio come dirigente, infatti La sua carriera è iniziata nel 2017 con il Pordenone, società di cui il padre Mauro è stato presidente con la quale ha conquistato la Serie B e una Coppa Italia di C. Tra Noto e Lovisa ci sarebbe già un accordo ma c’è da sbrogliare la matassa relativa al contratto del dirigente con la società campana che dovrebbe dare il via libera.

Attesi in giornata aggiornamenti sulla situazione e anche sulla pratica Vivarini che sembra essere sempre più lontano dal club giallorosso e la sua strada dovrebbe condurre a Venezia.