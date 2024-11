Dopo l'amara eliminazione in semifinale play off, il Catanzaro - secondo quanto riportato oggi da "La Gazzetta dello Sport" - potrebbe salutare due figure chiave della struttura dirigenziale e tecnica del club giallorosso.

Da quanto si legge sulla Rosea, pare che sia molto probabile il divorzio, dopo quattro stagioni, con Diego Foresti, direttore generale della società guidata da Floriano Noto. Il contratto del dg è in scadenza e sembra improbabile un rinnovo. Foresti, che piace al Catania, ha giocato un ruolo cruciale nella gestione del club negli ultimi anni, ma ora le strade tra il direttore generale e il Catanzaro potrebbero clamorosamente dividersi. Ancora da chiarire è anche il futuro del direttore sportivo Giuseppe Magalini. Sia Foresti che Magalini sono in scadenza al prossimo 30 giugno.

Poi c'è il discorso relativo all'allenatore Vincenzo Vivarini, che ha un contratto con i giallorossi valido fino al 2025 ma, sempre secondo l'edizione odierna de La Gazzetta dello sport, non è ancora certa la sua conferma. Il tecnico che con i giallorossi ha fatto bene, anzi benissimo, anche in questa stagione piace infatti a molte squadre, sia in Serie A che in Serie B. Negli ultimi giorni si è fatto insistente l'interessamento da parte del Sassuolo, compagine che dopo la retrocessione dalla massima serie tornerà a disputare il campionato di Serie B 11 anni dopo l'ultima volta. Il tecnico del Catanzaro, pare possa essere il favorito alla successione di Davide Ballardini, ma c'è anche un altro profilo che piace all'amministratore delegato Giovanni Carnevali. Si tratta, secondo quanto riportato dal quotidiano "Il Tirreno", di Alberto Aquilani, tecnico reduce dalla stagione in Serie B, alla guida del Pisa.