Il direttore sportivo del Catanzaro Giuseppe Magalini è intervenuto nel corso dell’ultima puntata di “11 in Campo”, il format calcistico di LaC Tv. Il dirigente giallorosso ha ribadito di non essere interessato ad andare via dal capoluogo di regione: «Conosco bene la piazza di Reggio Emilia, c’ho già lavorato. Ma posso garantire che non c’è nessuna situazione in essere affinché io possa andare alla Reggiana. Resterò qui a Catanzaro. Conoscete bene la famiglia Noto, noi siamo molto fortunati a lavorare con loro». E poi: «È il periodo più delle chicchere che dei movimenti. Telefonate me ne sono arrivate, ma non sto approfondendo niente con nessuno».

Magalini ha parlato anche della scorsa partite che le Aquile hanno affrontato in trasferta a Pisa: «È stata una bellissima partita, contro un avversario di valore. Siamo andati sul doppio vantaggio, ma avevamo concesso comunque qualcosa. Poi ci hanno aggredito in maniera forte e meritatamente hanno recuperato».

Poi alla domanda clou, quando a sole tre gare dallo scadere della stagione regolare, sull’obiettivo quarto posto risponde: «Vogliamo fare bene in queste partite. È chiaro che se arriviamo quinti siamo contenti lo stesso. Abbiamo raggiunto meritatamente questi playoff, ora ci tocca ragionare da squadra da playoff. Arrivare quarti e saltare quel primo turno in partita secca sarebbe cosa gradita. Siamo comunque felici di quello che abbiamo fatto».

Infine sulla partita in programma domani contro il Venezia: «Di certo non voglio fare un dispetto a Vanoli o un piacere al Como, voglio fare un favore al Catanzaro. Il Como ha dei valori importanti, quando ci abbiamo giocato contro si è dimostrato forte soprattutto a livello mentale».