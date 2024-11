Non un addio ma un arrivederci quello del portiere di Crema, da poche ore ufficialmente un giocatore del Latina

Un lungo saluto sul proprio profilo Facebook. Ha voluto lasciare così il Catanzaro ed i catanzaresi il portiere Matteo Grandi volato in serie B tra le fila del Latina.

Ecco le sue parole:

«Trovare le parole in questi momenti non è mai facile. Grazie Catanzaro. Io che originario di Crema sono stato orgoglioso e fiero di indossare per 50 partite una maglia gloriosa di una città gloriosa. Io che “terrone dentro” sento che mi appartenete dal più profondo del cuore. 18 mesi straordinari che mi hanno dato la possibilità di conoscere tifosi straordinari e persone speciali.

Vi chiedo scusa se in un sentito derby con la reggina al ‘94 vi ho deluso con un infortunio che è costato il pareggio, ma credo di aver contribuito in maniera determinante a tanti risultati positivi. Un grazie speciale alla famiglia Cosentino che sin dal primo giorno mi ha adottato facendomi sentire davvero uno di famiglia. Grazie grande pres.

Un abbraccio forte alla splendida tifoseria catanzarese con la quale ho sempre avuto un feeling importante. Un ringraziamento a tutti gli staff tecnici con i quali ho avuto la fortuna di lavorare ed in particolare al preparatore dei portieri che mi ha aiutato a crescere e migliorare. Ai magazzinieri e allo staff medico, formato da grandi uomini e professionisti. A Carmelo Moro che mi è stato vicino nei momenti difficili. Vi porterò sempre nel cuore. Arrivederci perché un giorno mi auguro di avere nuovamente la fortuna di tornare a difendere una maglia cucita addosso. Forza Catanzaro».

Alessio Bompasso