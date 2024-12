Re Pietro è tornato. Pietro Iemmello, attaccante del Catanzaro, si è guadagnato il titolo di miglior giocatore del mese di novembre della Serie BKT, grazie a prestazioni straordinarie e numeri impressionanti.

La votazione è stata effettuata dai giornalisti di DAZN, broadcaster ufficiale del campionato, insieme al creator e match analyst Nicolas Cariglia. Il riconoscimento, ideato dal title sponsor BKT e ufficialmente riconosciuto dalla Lega B, sarà consegnato durante il cerimoniale pre-gara del match Catanzaro-Spezia, valido per la 18a giornata d’andata.

I numeri di Iemmello nel mese di novembre parlano da soli. Secondo i dati Opta, l’attaccante ha segnato più di chiunque altro in Serie BKT, mettendo a referto cinque reti. Inoltre, ha effettuato 14 tiri totali, di cui sette nello specchio, entrambi dati record per il periodo considerato. Il 30 novembre, contro la Sampdoria, Iemmello ha realizzato la sua prima tripletta in 165 presenze tra regular e post-season del campionato cadetto, consolidando il suo status di bomber d’eccezione.

L’impatto del classe 1992 non si limita ai confini nazionali. Allargando il confronto ai cinque maggiori campionati europei e alle rispettive seconde divisioni, Iemmello è entrato nella top 3 per gol realizzati nel mese di novembre.

Con nove reti segnate finora in campionato, Iemmello occupa attualmente il secondo posto nella classifica marcatori della Serie BKT e punta al Pablito, il premio riservato al capocannoniere del torneo.