La prima settimana senza impegni ufficiali è ormai alle spalle. Il Catanzaro torna oggi ad allenarsi a Giovino per proseguire il lavoro durante la sosta del campionato. Dopo la partitella a ranghi misti che ha chiuso il precedente blocco di preparazione, le Aquile sono chiamate a concentrarsi sul prossimo appuntamento. Domani, infatti, è in programma l’amichevole contro la Vibonese, un test che permetterà a mister Giorgio Gorgone di verificare sul campo i progressi compiuti negli ultimi giorni.

Sul fronte degli indisponibili, restano da valutare Koffi e Pecorino, entrambi alle prese con risentimenti muscolari che non sembrano, almeno al momento, di particolare entità. Buone notizie invece da Tchaouna, tornato progressivamente a lavorare con il gruppo dopo un lungo stop. Maggiore spazio, inoltre, per il giovane Arditi. La ripresa degli allenamenti è fissata per oggi, con il possibile ritorno in campo di D’Alessandro. Il recupero dell’esterno rappresenterebbe un'arma importante per Gorgone, soprattutto considerando le difficoltà mostrate dal Catanzaro sulle fasce nelle prime giornate.

Il momento del Catanzaro resta complicato anche alla luce dei numeri delle prime cinque giornate. Quattro sconfitte nelle prime cinque partite di Serie B rappresentano un dato che, nella storia recente del club, trova pochi precedenti. Uno di questi risale alla stagione 2005-06, anche se il calendario di quella annata fu condizionato dal recupero della terza giornata. Preoccupa anche il dato delle reti incassate: nove gol subiti nelle prime cinque giornate. Ora, però, il passato lascia spazio al lavoro quotidiano. La sosta offre a Gorgone la possibilità di intervenire sui problemi emersi in questo primo scorcio di stagione. Il test di domani contro la Vibonese sarà il primo appuntamento per verificare sul campo le risposte del gruppo.