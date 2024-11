Stagione finita per Luca D’Andrea. L’esterno d’attacco, attualmente in forze al Catanzaro ma di proprietà del Sassuolo, dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico in artroscopia per riparare alla lesione post-traumatica del menisco laterale del ginocchio destro diagnosticatagli.

A comunicarlo attraverso una nota la società Us Catanzaro: «All’esito degli esami diagnostici effettuati in seguito a un consulto tra gli staff sanitari dell’US Catanzaro e dell’Us Sassuolo Calcio, proprietaria del cartellino, per l’attaccante Luca D’Andrea è stata diagnosticata una lesione post-traumatica del menisco laterale del ginocchio destro. Le due società, in accordo con il calciatore, hanno deciso di farlo sottoporre a un intervento chirurgico in artroscopia per riparare la lesione meniscale. I tempi di recupero previsti per l’intervento, che sarà eseguito nei prossimi giorni, sono di circa due mesi».