Un’altra ammenda per il Catanzaro. Questa, molto meno pesante delle precedenti, arriva a seguito della vittoria maturata in casa contro il Pisa con il risultato di 2 a 0, valida per il sedicesimo turno di Serie B. Il giudice sportivo ha deciso di punire il club giallorosso con una multa di mille euro perché «i suoi sostenitori, al termine della gara, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco».

Per quanto riguarda la situazione cartellini, durante lo scorso match, gialli a Luka Krajnc, Luca Verna e Giuseppe Ambrosino. Resta in diffida soltanto l’esterno greco delle Aquile Panos Katseris.