VIDEO | Il 20enne difensore giallorosso è intervenuto in conferenza stampa: «A me piace molto il ruolo in cui sto giocando ma comunque sono disposto a occupare qualsiasi posizione senza problemi»

Davide Veroli fa parte della linea verde di questo sorprendente Catanzaro che nelle prime nove giornate di Serie B ha sì stupito, ma ha anche, allo stesso tempo, dimostrato che il progetto di società e allenatore partito quasi due anni fa era già lungimirante all’epoca. Titolare sin dalla prima giornata, anche per esigenze di squadra tra infortuni e indisponibilità, il difensore 20enne ha fatto bene nel suo ruolo di terzino bloccato, fondamentale nel gioco di Vivarini.

«È la mia prima esperienza vera in questa categoria – ha dichiarato Veroli in conferenza stampa -, una categoria difficile come abbiamo potuto vedere da queste giornate. Non mi aspettavo di partire da subito titolare ma sono stato molto contento di questo. A me piace molto questo ruolo, mi ci trovo bene ma comunque sono disposto a giocare in ogni posizione senza problemi».

E sul gruppo giallorosso ha detto: «Fin da subito mi sono trovato bene con i compagni e in generale con tutto l’ambiente. I colleghi di reparto mi hanno aiutato a integrarmi, mi hanno consigliato e tanto devo anche al mister anche se inizialmente è stato un po’ complicato comprendere i suoi concetti di gioco». «Sicuramento veniamo da un bel periodo, due pareggi e due vittorie, dispiace un po’ che questa sosta per le nazionali ci abbia fermato», ha concluso Davide Veroli.