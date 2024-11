Il tennista italiano regola la pratica con il rivale americano in tre set (7-6, 7-6, 6-1) e si regala l'infinita sfida di mercoledì con il rivale russo che vale l'accesso in semifinale

Una pratica regolata senza problemi. Il numero uno del ranking Atp Jannik Sinner vince in tre set (7-6, 7-6, 6-1) contro lo statunitense Tommy Paul e accede ai quarti degli Us Open a New York, dove ad attenderlo ci sarà il grande rivale Daniil Medvedev. Il tennista russo ha infatti perso solo quattro game contro il portoghese Nuno Borges vincendo in tre set (6-0, 6-1, 6-3).

Sinner, ancora un record stagionale

Il 23enne azzurro è l'unico tennista a conquistare i quarti di finale in tutti gli Slam della stagione. Ora tra due giorni proverà a migliorare il suo miglior risultato nello Slam della Grande Mela, dove non ha mai superato i quarti di finale, dopo la sconfitta della passata edizione negli ottavi contro Alexander Zverev.

La sfida infinita con Medvedev

La "Volpe Rossa" vuole vendicare la sconfitta nella semifinale di Wimbledon contro Medvedev e continuare la ricorsa allo Slam americano. Dodici le sfide tra i due con il russo che guida 7-5. In questa stagione è il terzo scontro con Sinner che ha vinto la finale in rimonta agli Australian Open (3-6, 3-6, 6-4, 6-4, 6-3) e Medvedev nei quarti a Wimbledon (6-7, 6-4, 7-6, 2-6, 6-3), mentre nella semifinale del Masters1000 di Miami a vincere fu l'italiano (6-1, 6-2). Una sfida infinita tra due rivali segnate da ben cinque finali: tre le ha vinte Sinner e due le ha vinte Medvedev.