Sesta vittoria negli scontri diretti per Jannik Sinner contro Daniil Medvedev, che conquista così la semifinale agli Us Open. Nella sfida infinita tra i due nella notte italiana il numero uno del ranking Atp ha battuto il rivale storico in quattro set (6-2, 1-6, 6-1, 6-4).

Record su record

Una vittoria pesante che vale la conquista della semifinale in tutti gli Slam: un altro record raggiunto per il 23enne di San Candido. Record su record che vanno ad aggiungersi a un 2024 straordinario con la conquista della prima posizione nel ranking Atp. La vittoria nei quarti a New York contro Medvedev vale per il tennista la prima semifinale nello Slam statunitense che eguaglia così altri due italiani: Corrado Barazzuti (1977) e Matteo Berrettini (2019)

La partita

Una partita che parte benissimo per Sinner che chiude senza problemi il primo set: Medvedev perde il servizio nel terzo game e non riesce a conquistare il contro break nel sesto. Sinner vola sul 5-2 prima di chiudere il set in poco più di mezzora (6-1). Il russo parte bene nel secondo set portandosi sul 2-0 e salvando una palla break a Sinner nel terzo. Un set senza storia con Medvedev che vola sul 5-0, con Sinner che evita il bagel, ma perde il secondo set (6-1).

Si riparte sul risultato di parità con Sinner che tiene il servizio di apertura e conquista il break nel secondo game, prima di consolidarlo nel terzo (3-0). Il russo è in difficoltà con il numero uno della classifica Atp che molla la presa e vola sul 5-0. Medvedev conquista un game prima di cedere il terzo set: 6-1. Dopo la "visita" in bagno per il russo, nel quarto e decisivo set c'è più equilibrio con la partita che va avanti sul 3-3 prima del break dell'azzurro che vede il traguardo: 4-3. Un break consolidato da Sinner che vola sul 5-3, perde il nono game prima di chiudere sul 6-4. Si chiude così con la vittoria la sfida infinita con il russo che ora racconta di un 7-6 per Medvedev. Una sconfitta pesante per il numero 5 del mondo, con la "Volpe Rossa" che ora affronterà l'inglese Jack Draper nel percorso che porta alla finale degli Us Open!