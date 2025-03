Dai campi di Eccellenza calabrese alla conquista dell’Italia grazie al cinema. È la storia recente della Palmese. I colori neroverdi della squadra della Piana si stanno facendo conoscere nel Bel Paese grazie al grande schermo. Dal 20 marzo, infatti, l’omonimo film "U.S. Palmese" esce in tutte le sale d’Italia, portando con sé la storia di una delle più antiche squadre di calcio della Calabria.

La pellicola, con protagonista Rocco Papaleo, racconta una storia di calcio e speranza, intrecciando emozioni e ironia, ma soprattutto mettendo in luce i veri valori dello sport, lontani dalle logiche del business e delle speculazioni di mercato. Un progetto cinematografico che sta già riscuotendo grande curiosità e che nelle ultime ore ha avuto una nuova ribalta nazionale grazie all’incontro tra Papaleo e la Nazionale italiana, attualmente a Coverciano per preparare i quarti di finale di Nations League contro la Germania.

Nel ritiro azzurro i Manetti bross, registi del film e il lucano Papaleo, hanno portato un tocco di Calabria, posando con la maglia neroverde della Palmese accanto al commissario tecnico Luciano Spalletti. Non mancano gli scatti con il capo delegazione Gianluigi Buffon, con il portiere Gigio Donnarumma e con il centrocampista Nicolò Barella. Un modo originale per promuovere il film ma che porta una squadra calabrese alla ribalta nazionale.

La concomitanza tra l’uscita del film e la doppia sfida della Nazionale in Nations League, con gli azzurri impegnati prima a San Siro e poi a Dortmund, ha amplificato ulteriormente l’eco del progetto. Il neroverde, da sempre simbolo della passione calcistica di Palmi, brilla ora anche su un palcoscenico nazionale, veicolato dalla pellicola.

La trama del film

"U.S. Palmese" non è solo un film sul calcio, ma una favola moderna in cui il protagonista, Don Vincenzo (interpretato da Papaleo), decide di tentare un’impresa folle per risollevare le sorti della squadra locale. Con un'idea tanto bizzarra quanto geniale, organizza una raccolta fondi per ingaggiare Etienne Morville (Blaise Afonso), un talento di Serie A dal carattere difficile, ma dalle doti straordinarie. Da Milano a Palmi, Morville si troverà immerso in una realtà completamente diversa, dove il calcio è vissuto con passione pura, priva di artifici e secondi fini. Tra risate e momenti di riflessione, "U.S. Palmese" ci riporta a un calcio più umano, fatto di sogni, sacrifici e speranza. Un film che sta già facendo il giro d’Italia e che, proprio come la squadra che racconta, ha saputo conquistare i cuori degli appassionati.