Era la partita della domenica per un motivo ben preciso e non solo perché si scontravano le due capolista ma, soprattutto, per la grande qualità che c'era in campo. Val Gallico e Deliese hanno dato vita a un match spettacolare, culminato 3-3 e che conserva la vetta di entrambe. Match intenso, vivo e di grande caratura tecnica se si considera l'eurogol di Lara in rovesciata dal limite dell'area o la punizione di Carbone, a tempo scaduto, che regala il pari alla Deliese. Insomma, le due squadre non si sono risparmiate e, in qualche modo, hanno legittimato l'attuale primo posto condiviso.

Le parole del ds Verduci

Una gara memorabile e, di questo, ne ha parlato il direttore sportivo gallicese Enzo Verduci, intervistato nel post match: «Con un po' di malizia avremmo potuto portarla a casa. I ragazzi hanno fatto bene nel primo tempo, con il Val Gallico prevalentemente padrone del campo e con la Deliese pronta a ribattere colpo su colpo. Mi aspettavo una partita di livello agonistico e intensa sul piano muscolare, ma dobbiamo migliorare su alcune situazioni di gestione. Nei minuti finali, in queste ultime giornate, abbiamo lasciato per strada ben sei punti. Sì, è vero che la Deliese ci ha creduto fino alla fine ma noi potevamo fare di più. In questo campionato non ci sono partite vinte o perse a priori». Il ds infine ci scherza su: «Mi aspettavo questo risultato e l'ho pronosticato, vincendo una colazione con il direttore e amico De Giorgio».