Nulla di nuovo e altra indiscrezione messa a segno dalla redazione sportiva di LaC news24: Giulio Puntoriere è un nuovo giocatore del Val Gallico. Colpaccio dunque da parte del club gallicese che si assicura le prestazioni sportive di una tra le pedine di maggiore qualità nel corrente mercato estivo.

Colpaccio Puntoriere

Un'operazione di rilievo innanzitutto e che rispecchia le ambizioni del club in vista del prossimo campionato di Promozione B. Il fantasista classe 1995, infatti, è reduce da un profondo legame con la maglia della Reggioravagnese e sempre vissuto da protagonista come attesta l'ultimo campionato di Eccellenza, dove è stato tra i giocatori più utilizzati della rosa amaranto. Cresce nelle giovanili dell’Hinterreggio, in seguito l’approdo alla Vibonese dove è mister Gaetano Di Maria, neo-tecnico del Val Gallico, che lo lancia in prima squadra con l’esordio in Eccellenza prima e Serie D dopo. Con i colori vibonesi raggiunge anche la Lega Pro, mentre nell’ultimo quinquennio ha difeso quelli della ReggioRavagnese (e prima ReggioMediterranea) in Eccellenza, trovando più volte la via del gol. In mezzo ci sono le esperienze con Due Torri, Sersale e sei mesi alla Palmese in Serie D; altri sei mesi in Eccellenza Piemontese con il Verbania e poi con le annate con la Ludos Ravagnese in Promozione. Altro innesto di qualità per l’organico 2025-2026 di un Val Gallico che prende sempre più forma.