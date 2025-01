Un weekend caratterizzato dal maltempo quello appena passato e che ha costretto al rinvio di molte partite dei principali campionati dilettantistici.

Nel Girone B di Promozione, però, si sono giocate tutte e hanno regalato anche colpi di scena impensabili alla vigilia, come lo scivolone interno della Virtus Rosarno contro l'Atletico Maida, con il club rosarnese che adesso non è più in vetta da solo ma è stato agganciato dallo Stilomonasterace. E poi il prepotente ritorno del Val Gallico in zona playoff e il Gioiosa Ionica che rimane col fiato sul collo delle due capoliste. Insomma, le carte in tavola vengono nuovamente rimescolate in questa sedicesima giornata del campionato, coincisa con la prima di ritorno.

A seguito di ciò è stato stilato anche il sedicesimo podio, esclusiva della redazione sportiva di LaC News24 che prende in considerazione i migliori tre giocatori di giornata con il seguente criterio: dieci punti per il primo; sette punti per il secondo; quattro punti per il terzo.

Il podio della sedicesima giornata

La sedicesima top 3 stagionale, dunque, vede nuovamente in vetta Sebastian Carvajal. L'attaccante del Val Gallico, infatti, è praticamente decisivo nell'anticipo contro l'Africo in una gara cominciata in salita a causa del vantaggio ospite. Nella ripresa (complice anche il rigore neutralizzato dal portiere e compagno di squadra Zampaglione) l'inerzia della gara cambia e con il ventiquattrenne attaccante colombiano apre le porte della remuntada con una doppietta che proietta, appunto, gli uomini di Corapi verso la zona playoff.

Da un Zampaglione a un altro. Come accennato, il portiere del Val Gallico parava un calcio di rigore prima della doppietta di Carvajal ma a valorizzare ulteriormente il talento di famiglia è l'altro Zampaglione, Tommaso, ovvero il giovane portiere under della Pro Pellaro che neutralizza un calcio di rigore in quel di Guardavalle consentendo ai bianconeri di tornare a casa con il bottino pieno.

Il podio è chiuso da Matteo Gullo, giustiziere della Virtus Rosarno proprio nel finale. Suo, infatti, il gol-vittoria che sa di doccia fredda alla squadra di Panarello che non è più prima in solitaria. Oltre a questo, regala tre punti fondamentali in ottica salvezza al suo Atletico Maida.