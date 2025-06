Un impatto devastante quello di Sebastian Carvajal nell'ultimo campionato di promozione B. L'attaccante del Val Gallico, infatti, è stato tra i principali protagonisti dell'ultima annata e senz'altro tra i più riusciti colpi dello scorso mercato: 23 gol in campionato su 28 partite, 25 centri se si contano anche i play off. Insomma, una forza prorompente quella del venticinquenne colombiano, 185 centimetri di fisicità e qualità.

LaC News24 premia Carvajal

Proprio il centravanti del Val Gallico è stato premiato dalla redazione sportiva di LaC News24 come miglior giocatore del campionato di Promozione B, poiché vincitore della top 3 stagionale. Proprio in occasione della consegna del premio, ecco le sue parole: «Una stagione molto positiva sia per me che per la squadra, e se oggi ho questo premio è solo merito dei miei compagni che mi hanno aiutato a ottenerlo. L'ambientamento non è stato facile appena sono arrivato, ma la società e il gruppo mi ha aiutato a integrarmi».



Come accennato, un impatto devastante il suo, ma non a sorpresa: «Mi aspettavo una stagione così - afferma - perché io mi alleno proprio per questo e inoltre spero che la prossima stagione si possa fare meglio. Il principale obiettivo è quello di andare in Eccellenza e saremo tra le contendenti. La dedica del premio? A mia figlia e alla mia famiglia».