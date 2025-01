Il tempo degli errori adesso è fallito anche perché, con l'inizio del girone di ritorno, i punti persi non saranno più recuperabili e dunque, in un certo senso, varranno il doppio per importanza e incisività sulla classifica. Anche in quest'ottica, dove l'imperativo è non sbagliare, sono maturate diverse decisioni culminate con il cambio in panchina per un motivo o per un altro. A tal proposito il 2025 si apre con un folto valzer di panchine che si scoprono più bollenti che mai. In questi primi giorni dell'anno nuovo, infatti, diverse le panchine che sono saltante. Ecco il punto.

Il Castrovillari riparte con Pellicori

Partendo dal campionato di Eccellenza, è il Castrovillari la squadra che riparte con una nuova guida tecnica anche se qui la situazione è particolare. I Lupi del Pollino, nei mesi scorsi, hanno vissuto un grande momento di difficoltà che ha portato all'esodo di diversi giocatori (punti fermi della rosa). Per forza di cosa dunque bisognava ripartire da "zero" e, insieme al cambio di organico, arriva anche l'avvicendamento in panchina dopo le dimissioni di mister Caruso. A guidare il club, in questa seconda parte di stagione, sarà mister Alessandro Pellicori chiamato a cercare di centrare la salvezza con la tempesta che ormai (si spera) sia alle spalle. Per Pellicori esordio già domenica scorsa nel match esterno in casa del Brancaleone.

Melito, si dimette Cormaci

Alquanto movimentata è invece la situazione nei due campionati di Promozione, dove a salare sono state complessivamente quattro panchine, a conferma dell'importanza che si sta dando alla seconda parte di stagione. Partendo dal Girone A di Promozione, un 2025 che non è iniziato nel migliore dei modi per il Campora e che, con il 3-0 rimediato in casa del Sersale, incassa la sua quarta sconfitta nelle ultime cinque uscite che la risucchia nella zona rossa della classifica. Insomma, c’era bisogno di una scossa e la società ha cercato di darla con il cambio in panchina, seppur sofferto. Nella giornata di ieri, infatti, il club ha comunicato la rescissione consensuale del rapporto sportivo con mister Antonio Aceto. Piena zona rossa anche per la Juvenilia Roseto che apre il 2025 con una sconfitta, allungando il digiuno dai tre punti a quattro giornate, risucchiando così il club nelle sabbie mobili dei playout. Anche qui il tentativo del cambio di rotta è stato caratterizzato dal cambio in panchina e dall’esonero di mister Munno. Al suo posto ecco il tecnico Falcone, pronto a fare il suo esordio domenica nel match interno contro la Morrone.

Rimane altamente critica la situazione del Rende 2017, penultimo e a meno sette dalla salvezza diretta. Il club biancorosso sembra in caduta libera con cinque sconfitte consecutive e senza gol da tre gare. Il 5-0 subita in casa del Malvito domenica è stato fatale a mister Giovanni Carbone che p stato esonerato.



Un fulmine a ciel sereno invece arriva nel Girone B di Promozione dove a saltare è la panchina del Melito. La squadra gialloblù, tra le protagoniste dell'ultima edizione di Coppa Italia Dilettanti, cerca di sgomitare per la zona playoff. Brusco stop domenica in casa del Guardavalle, che rompe la striscia di tre vittorie consecutive. Nella giornata di ieri, però, l'annuncio dello stesso mister Cormaci in merito alle sue dimissioni presentate più per spronare la squadra. Anche in questo caso salta una panchina che sembrava ben salda.