La Reggina non si tira su. Gli amaranto perdono 1-0 in casa contro il Parma di Fabio Pecchia, dando continuità negativa al momento tremendo vissuto da Ménez e compagni. Vazquez segna il gol decisivo al Granillo, acuendo come non mai le difficoltà della formazione di Filippo Inzaghi.

Inzaghi torna con la prima linea, dopo il turnover di Cosenza: Ménez, Strelec e Rivas compongono il tridente, Colombi confermato in porta. C'è il rientro di Gagliolo in difesa dopo l'infortunio, così come quello di Di Chiara. Nel Parma l'eterno Buffon è titolare fra i pali, con Vazquez riferimento offensivo con Man e Bernabè insieme a lui.

Primo tempo

La partita, con quasi 9mila spettatori al Granillo, inizia subito con un ritmo godibilissimo. Il primo tiro in porta arriva al minuto 12: Ménez prende la mira e calcia, la palla si alza sopra la traversa. Il Parma è vivo e si fa vedere, prima con una botta di Sohm respinta da Colombi, poi remake della stessa azione con Vazquez a concludere e il portiere amaranto a bloccare. La risposta amaranto sorge nuovamente dalla classe di Jérémy Ménez. Il numero 7 prima mette al centro un pallone che Strelec non ribadisce in porta per un soffio, poi ispira l'azione di Rivas. L'honduregno controlla bene saltando l'ex Delprato ma si fa abbassare la saracinesca in faccia da Gigi Buffon.

Va ancora vicino al vantaggio l'undici di Inzaghi, che costruisce tre chance in tre minuti. Al 33esimo è Strelec a sfiorare l'esultanza: cross di Rivas, spalla del 19 e palo pieno a Buffon battuto. Da una parte all'altra del campo: angolo Parma, con Circati che sbuca e viene neutralizzato da un gran riflesso di Simone Colombi.

Il finale si tinge di giallo: prima quello sventolato a Vazquez, vicino al rosso per un'entrataccia su Strelec, poi quello rivolto a Ménez per proteste. Ammonito, nel corso dei primi 45, anche Cionek: diffidato, salterà la trasferta di Perugia.

Secondo tempo

L'inizio della ripresa vede protagonisti Inzaghi e Pecchia: il primo inserisce Camporese, il secondo Cobbaut. La Reggina ha uno scatto d'intraprendenza: Fabbian sfrutta un ottimo lavoro di Rivas, calciando però troppo centralmente un rigore in movimento, parato da Buffon. Poi è Ménez a impensierire l'ex portiere della Nazionale, ancora una volta preciso nel bloccare il tentativo dei padroni di casa.

All'ora di gioco altro movimento dalle panchine: Camara e Zanimacchia entrano fra le fila gialloblu, Gori e Canotto in quelle amaranto. Il cambio funziona, lato Parma. Al primo vero spunto, gli ospiti passano in vantaggio: Camara lavora benissimo sulla sinistra, apparecchiando ad Ansaldi un cross che Vazquez deve solo spingere in porta. Tanti errori difensivi nell'azione da parte della Reggina, con Canotto che non segue Ansaldi e la coppia Gagliolo-Camporese che lascia uno spazio esagerato a un giocatore forte come l'ex Siviglia: il Granillo è ancora gelato, è 0-1 Parma.

La Reggina fatica a reagire, dimostrando tutta la difficoltà di un momento complicatissimo. Entra anche Galabinov, ma è Ménez a cercare il pari. Serpentina del francese che, però, poi alza troppo la mira. Il Parma cerca di anestetizzare la contesa, anche in virtù di una Reggina a totale trazione anteriore, con Cicerelli, Galabinov, Gori, Ménez e Canotto tutti insieme in campo.

Vazquez grazia la formazione dello Stretto al 90esimo: il suo diagonale sfiora il palo, tenendo ancora vivo Inzaghi e i suoi. Nei cinque minuti di recupero, però, la Reggina non riesce a rimetterla in piedi: i tre fischi di Irrati certificanol'ennesima sconfitta del 2023, la settima nelle ultime nove giornate.

SERIE BKT, 28ª GIORNATA

REGGINA-PARMA 0-1

Marcatori: 68' Vazquez

Reggina (4-3-3): Colombi; Pierozzi (71' Cicerelli), Cionek (46' Camporese), Gagliolo, Di Chiara; Fabbian, Majer, Hernani (83' Galabinov); Rivas (62' Canotto), Strelec (62' Gori), Ménez. In panchina: Contini, Liotti, Loiacono, Terranova, Bondo, Crisetig, Lombardi. Allenatore: Filippo Inzaghi.

Parma (4-1-4-1): Buffon; Del Prato, Osorio (46' Cobbaut), Circati, Ansaldi (74' Zagaritis); Estevez; Benedyczak (58' Camara), Sohm (81' Juric), Bernabè, Man (58' Zanimacchia); Vazquez. In panchina: Chichizola, Corvi, Balogh, Charpentier, Bonny, Coulibaly, Inglese. Allenatore: Fabio Pecchia.

Arbitro: Massimiliano Irrati di Pistoia. Assistenti: Alessio Berti di Prato e Francesca Di Monte di Chieti. IV ufficiale: Alberto Ruben Arena di Torre del Greco. VAR: Livio Marinelli di Tivoli. A-VAR: Giacomo Paganessi di Tivoli.

Note - Spettatori 8 702, di cui 69 ospiti. Ammoniti: Del Prato (P), Majer (R), Cionek (R), Vazquez (P), Ménez (R), Fabbian (R). Calci d'angolo: 1-7. Recupero: 1'pt, 5' st.