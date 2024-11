Torna la grande vela d’altura sul Tirreno calabrese. Torna il campionato tra le imbarcazioni spinte da Eolo che faranno bella mostra di sé a partire dal prossimo weekend. Tante le novità in programma tra cui la location. Mentre nelle passate edizioni le regate si sono svolte perlopiù nel golfo di Vibo Valentia, quest’anno si abbraccerà una porzione di Calabria che va dall’estremo nord, con le regate di Cetraro, all’estremo sud, con la chiusura del campionato a Reggio Calabria.





La prima manche, che partirà il 10 novembre, si svolgerà a Tropea, sotto l’egida della nuova direzione del Marina Yacht Tropea, che ha fortemente voluto il patrocinio dell’evento istituendo un prestigioso Trofeo Challenge e mettendo in palio premi importanti. Il trofeo sarà articolato in quattro prove, da effettuarsi nei weekwn 10 e 11 novembre, 24 e 25 novembre e domenica 1° dicembre. Se sarà possibile verranno effettuate più regate. Lo scarto del peggior piazzamento avverrà a partire quattro prove disputate. Le prove saranno valide altresì per la prima manche del Campionato Invernale, che confluirà nella classifica generale unitamente alla seconda manche.





La seconda parte del campionato inizierà il 17 febbraio nelle acque di Cetraro mentre lo splendido campo di regata dello Stretto saluterà la fine del campionato.

La collaborazione dei Circoli Velici Santa Venere di Vibo e Tropea, il Centro Velico Lampetia di Cetraro, il Reggio Calabria Yachting Club e le altre associazioni, quali il Vela Club di Tropea e la Lega Navale Sezione di Cetraro hanno reso possibile un campionato che abbraccia l’intera costa calabrese.