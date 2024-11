Circoli affiliati alla Federazione Italiana Vela delle Regioni Calabria e Basilicata hanno aperto le porte ai cittadini e ai bambini che vorranno cimentarsi con la Vela in collaborazione con Assomarinas, il Miur e il Ministero dei Trasporti per promuovere la cultura del mare e lo sport della vela. L’evento è dedicato a tutti coloro che dai sei anni compiuti, vogliono avvicinarsi e scoprire più da vicino il mondo della vela.

Il 2 giugno è stato il giorno in cui in tutta Italia attraverso i Circoli aderenti alla FIV si è potuto prendere un contatto diretto con le organizzazioni, con gli istruttori, con le barche. Il presidente della Vi zona la Prof. Valentina Colella afferma: «Anche quest’anno in tutto il Territorio della VI zona nella regioni della Calabria e della Basilicata, l’obiettivo non cambia: con Vela Day, vogliamo istillare il bacillo della passione per la vela. Questo è il primo passo. La competizione vista come divertimento e non come necessità di vincere ad ogni costo. I ragazzi imparano a vincere piccole paure o insicurezze e questa nuova esperienza aiuta alla crescita della propria personalità. L’obiettivo è rendere gli allievi autonomi in barca e in mare». Tranquillità ed equilibrio sono utili anche a livello sociale. Tutti i corsi nelle società sportive sono autorizzate dalla Federazione Vela e dirette da istruttori federali e per facilitarne l’apprendimento, il numero degli allievi sarà programmato.