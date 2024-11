Il match tra due delle squadre che hanno fatto meglio in questa prima parte di stagione è in programma venerdi 10 novembre

È diventata ormai una consuetudine e da un certo punto di vista non fa più notizia, venerdì prossimo (10 novembre alle 20.30) in laguna si alzerà un’ondata giallorossa. Infatti si disputerà il match valido per il 13esimo turno di Serie B tra Venezia e Catanzaro, uno scontro tra due delle squadre che hanno fatto meglio in questa prima parte di stagione. Ieri è stata aperta la prevendita dei biglietti per il settore ospiti dello stadio Pier Luigi Penzo e in poco tempo – meno di un’ora – sono stati polverizzati i 1000 ticket messi a disposizione dalla società veneta.

Un fatto, dicevamo, diventato ormai una consuetudine in quanto i supporters del Catanzaro, oltre a riempire il Ceravolo ogni volta che la compagine calabrese gioca in casa, stanno colorando di giallorosso tutti i settori a loro riservati, e non solo, nei diversi stadi dello Stivale. Da quanto si apprende la società del Venezia starebbe valutando di mettere a disposizione dei tifosi calabresi altri posti.