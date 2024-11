Una sfida da vincere per continuare a credere alla salvezza. La sfida di domani al Del Duca tra Ascoli e Cosenza vale moltissimo per entrambe le formazioni con i marchigiani che sono in piena zona play-out e inseguono i calabresi a cinque lunghezze di distanza. Una sfida fondamentale per i padroni di casa con l'ambiente bianconero che si è stretto intorno alla squadra per spingerla a centrare una vittoria che significherebbe moltissimo per gli uomini guidati da Massimo Carrera.

Il sindaco Fioravanti all'allenamento dell'Ascoli

Ieri anche il sindaco Marco Fioravanti e l’assessore allo Sport Nico Stallone si sono recati al “Picchio Village” per salutare e caricare la squadra: «L’Ascoli Calcio è un fattore sociale, un inestimabile patrimonio per la città e anche per i territori limitrofi. Abbiamo gioito insieme per la vittoria contro la Ternana, ora serve un altro sforzo: Mercoledì contro il Cosenza, e poi nelle successive sfide contro Palermo e Pisa, bisognerà dare il massimo per mantenere la categoria». Queste le parole del primo cittadino riportate dal Piceno Time. Continua a leggere su CosenzaChannel.it