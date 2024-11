Ascoli contro Reggina, Sottil contro Stellone. La 34esima giornata di Serie BKT mette di fronte bianconeri ed amaranto al Del Duca. Arbitra Di Martino di Teramo, kick off domenica ore 15:30, con la gara visibile su Sky, DAZN ed Helbiz Live.

Qui Reggina - Stellone: «Sei o sette cambi. No a brutte figure»

Saranno sei o sette le variazioni in casa amaranto, come annunciato da Stellone in conferenza stampa. Tre di queste riguarderanno il pacchetto arretrato, con Aya al posto di Amione. Squalificato Di Chiara, indisponibili Adjapong, Franco e Lakicevic.

Probabile formazione (3-5-2): Turati; Cionek, Stavropoulos, Aya; Kupisz, Hetemaj, Crisetig, Folorunsho, Giraudo; Menez, Montalto. Allenatore: Stellone.

Qui Ascoli - Sottil: «In campo conta solo vincere»

Ci sono alcuni dubbi di formazione per Sottil, che ritrova la totalità della rosa a sua disposizione. Duelli fra Caligara e Collocolo e fra l'ex Ricci e Maistro. Dionisi dal primo minuto.

Probabile formazione (4-2-3-1): Leali; Salvi, Bellusci, Quaranta, Falasco; Saric, Buchel, Caligara; Ricci; Dionisi, Bidaoui. Allenatore: Sottil