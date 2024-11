Il match valido per il sesto turno del campionato cadetto andrà in scena domani pomeriggio alle 16.15. Il mister: «Sarà una partita combattuta e dovremo orchestrare bene dal punto di vista tattico per scardinare la loro difesa»

È bastata mezzora. I biglietti destinati al settore ospiti per la partita Bari-Catanzaro, valida per il sesto turno del campionato di Serie B, sono stati polverizzati in 30 minuti. Solo 1290 cuori giallorossi potranno assistere allo spettacolo del San Nicola, infatti, essendo considerata una gara a rischio, non è stata aperta la vendita alle persone residenti nella provincia di Catanzaro negli altri settori dello stadio.

Bari e Catanzaro si sono affrontati ben 39 volte nei vari campionati, 27 solo in serie B. I galletti nel totale sono in vantaggio registrando 13 successi, mentre le vittorie giallorosse sono 11, 15 i pareggi. L’ultima partita ufficiale tra le due compagini risale al 13 marzo 2022 in Lega Pro. Allo stadio Nicola Ceravolo si affrontavano Il Bari primo in classifica contro il Catanzaro secondo. Il gol del momentaneo vantaggio giallorosso segnato da Fazio non servì a nulla in quanto i biancorossi pareggiarono su calcio di rigore con Antenucci e poi a inizio secondo tempo una perla di D’Errico valse i 3 punti e spianò la strada alla squadra pugliese verso la promozione diretta in cadetteria.

Al momento i giallorossi hanno raccolto 10 punti, mente i galletti ne hanno racimolato finora sette, anche se sono ancora imbattuti in campionato avendo pareggiato 4 match e vinto in trasferta contro la Cremonese. La squadra pugliese ha segnato poco ma ha anche subito poco nelle prime cinque giornate, 3 gol realizzati e 2 subiti. Per cercare di sfondare il muro biancorosso, mister Vivarini proverà ad affidarsi ai suoi fedelissimi che finora sono riusciti a mettere a segno 9 reti, ma la cosa più importante sarà non prenderne, vista l’assenza di Situm alla quale dovrà porre rimedio e soprattutto a seguito delle defaillance difensive verificatesi negli ultimi due match contro Lecco e Parma. Anche Krajnc out.

«Non vedo l’ora di tornare in campo», ha detto Vivarini nella conferenza stampa pre partita. A detta del mister le Aquile affronteranno «una squadra di livello alto in uno stadio spettacolare». È poi tornato sugli errori fatti col Parma che non dovranno ripetersi contro i galletti: «sarà una partita combattuta e dovremo orchestrare bene dal punto di vista tattico per scardinare la loro difesa. La battuta d’arresto contro il Parma è stata inaspettata alla luce delle giornate precedenti ma abbiamo analizzato tutto e siamo pronti a ripartire».

I convocati

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli.

Difensori: 5. Krastev, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 44. Miranda, 72. Veroli.

Centrocampisti: 8. Verna, 18. Ghion, 19. Stoppa, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 77. Katseris.

Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma.

Insomma una partita che con certezza ha tutti gli ingredienti necessari per far divertire gli appassionati di calcio e che con certezza si profila come un passaggio fondamentale, da non sbagliare, per il proseguo del campionato per i giallorossi. Kick off domani pomeriggio alle 16.15.