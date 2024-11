William Viali ha parlato in conferenza stampa prima della partenza della squadra per Bari in vista della sfida di domani pomeriggio al “San Nicola”. Queste le parole del tecnico rossoblù.

«C’è voglia di fare risultato»

Recuperato Voca. Sarà invece ancora out Florenzi. Così come Kornvig. La Vardera invece resta in dubbio per un problema subentrato ieri: «Florenzi non è convocato visto che lunedì ha una visita importante per capire se poi potrà rientrare in gruppo. La Vardera vedremo all’ultimo se convocarlo o no perché anche lui ha un problemino».

Continua a leggere l'articolo su CosenzaChannel.it