Già da ieri molti cosentini sono partita dalla Calabria per raggiungere la Lombardia. Quartier generale Milano, dove hanno ingannato l’attesa per l’ultimo atto di una stagione come al solito tribolato. Altri si sono messi in macchina stamattina: nei giorni scorsi presi d’assalto i voli aerei. Dal centro-nord, invece, i supporter dei Lupi si muoveranno autonomamente. Al Rigamonti saranno più di mille a spingere gli uomini di Viali (che non ha tenuto la conferenza stampa) alla salvezza. Brescia-Cosenza, insomma, è la notte più lunga dell’anno.

Non c’è un domani. Il playout Brescia-Cosenza è l’ultimo atto della stagione per le due compagini. Per una delle due si consumerà un dramma sportivo, l’altra tirerà un sospiro di sollievo. I rossoblù partono con il vantaggio derivante dal risultato dell’andata: il gol di Marco Nasti costringe i padroni di casa ad una partita tutta proiettata quantomeno alla ricerca di una rete.

Il regolamento è chiaro: le Rondinelle si salvano se vincono con due gol di scarto, se dovessero invece imporsi al 90′ con un gol di vantaggio si andrebbe ai supplementari e in caso fino ai rigori. In tutti gli altri casi, i Lupi completerebbero un’altra miracolosa rimonta.

Viali recupera Marras

Viali è senza Zarate infortunato e con Delic tornato in Croazia. In più ci sono due giovani non convocati: Agostinelli e Salihamidzic. La notizia positiva è che Marras giocherà, probabilmente dall’inizio: le percentuali sono salite e stamattina si deciderà tutto. Il modulo balla tra il 4-4-2 e il 4-3-2-1, con gli stess interpreti che possono garantire duttilità tattica.

Davanti all’intoccabile Micai spazio ai terzini Martino (più indietro Rispoli) e D’Orazio, con Meroni e Vaisanen in marcatura. In attacco piena conferma per Nasti. A suo supporto D’Urso: Zilli e Finotto come al solito potrebbero garantire un cambio passo nella ripresa. A centrocampo e Florenzi sulla fascia o sul centrosinistra in caso di mediana a tre. Intoccabiile la diga mediana composta da Voca e Brescianini. Attenzione al jolly Praszelik che scompiglierebbe le carte.

Le probabili formazioni del playout Brescia-Cosenza

BRESCIA (4-3-2-1): Andrenacci; Karacic, Cistana, Adorni Mangraviti; Bisoli, Labojko, Björkengren; Listkowski, Rodríguez; Ayé. A disp. : Lezzerini, Pace, Ndoj, Olzer, Galazzi, Scavone, Niemeijer, Adryan, van de Looi, Bianchi. All. : Gastaldello

COSENZA (4-4-2): Micai; Martino, Rigione, Meroni, D’Orazio; Marras, Voca, Brescianini, Florenzi; D’Urso, Nasti. A disp. : Marson, Rispoli, Vaisanen, Venturi, La Vardera, Calò, Cortinovis, Arioli, Kornvig, Praszelik, Finotto, Zilli. All. : Viali

ARBITRO: Massa di Imperia