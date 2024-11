La gara in Puglia valida per il sedicesimo turno vedrà l’allenatore rossoblù sfidare il nuovo mister brindisino Giorgio Roselli, chiamato a risollevare i pugliesi dalla penultima piazza

Soprattutto curiosità verso la gara di domani sera alle 20.45 allo stadio Franco Fanuzzi valevole per la 16ª giornata del campionato di Serie C Now 2023-2024: curiosità per il nuovo tecnico appena ingaggiato dai pugliesi neopromossa ed ora penultimi, e verso gli innegabili progressi continui della squadra di Zauli che ha risposto alle domande dei giornalisti nella conferenza pre gara.

Conferenza che inizia sulla gara di Catania e le assenze di Tribuzzi, Leo e Tumminello: «A Catania abbiamo dimostrato che la rosa è ampia ed affidabile, anche se l’emergenza in difesa domani è evidente». Zauli si sofferma anche sul recentissimo cambio di allenatore a Brindisi: «Roselli è un ottimo tecnico e di esperienza e non ci permette di aver potuto lavorare su cosa realmente faranno i nostri avversari, ma dall’altra parte ci ha fatto capire ancora di più su cosa vogliamo fare noi, cioè vincere!».

Sui singoli potenzialmente “costretti” a scendere in campo: «Vuthaj ha dimostrato di saper far goal e segnare le gare sia da prima punta che da 'compagno', assieme a Gomez garantisce affidabilità e la giusta cattiveria che, agonisticamente, è quello che serve in questo campionato». Lo sguardo poi viene rivolto al finale di girone di andata: «Possiamo, e ne siamo consapevoli, finire a Natale tra le primissime per davvero, domani dunque, dobbiamo essere certi che non abbiamo altre chance a quella della vittoria».