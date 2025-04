Il tecnico dei pitagorici ha parlato in conferenza stampa in vista dell’ultimo match della regular season, prima di tuffarsi nei play off: «Dobbiamo alimentare il sogno attraverso la fame»

Il tecnico del Crotone Emlio Longo ha incontrato questa mattina i giornalisti, presso la sala stampa dello stadio Ezio Scida, in vista del match esterno della squadra pitagorica contro la Casertana in programma sabato alle ore 18:30: «La squadra è riuscita a meritarsi una parte importante e non deve guardare il risultato degli altri».

Per gli squali sarà l’ultima gara della regular season, prima di tuffarsi nei play off. «Sappiamo che è tutto nelle nostre mani e ci siamo costruiti una possibilità con fatica – ha detto il tecnico – , con sacrificio e la bontà del progetto risiede in tutto quello che abbiamo fatto. È normale che nell’ultima gara vogliamo mettere una ciliegina sulla torta, andremo lì per giocarci una finale ed è bello pensare che tutto dipende da noi. Dobbiamo alimentare il sogno attraverso la fame».