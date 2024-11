Le parole del tecnico giallorosso in conferenza stampa alla vigilia del match in programma domani sera alle 20.30: «Stiamo lavorando per cercare di diventare più solidi»

«Abbiamo potuto verificare poco lo squadra. Abbiamo modificato alcune situazioni perché il Cittadella è una squadra completamente diversa dal Bari. Però ho visto i ragazzi concentrati, penso che faremo una buona partita. Abbiamo grande rispetto dell’avversario. Sara sicuramente una partita dura, ma per noi è importante fare risultato». Mister Vivarini si gusterà il match tra Catanzaro-Cittadella, in programma domani sera alle 20.30, dalla tribuna dello stadio Nicola Ceravolo in quanto è stato espulso durante la gara in trasferta a Bari.

La seconda di 3 partite in una settimana con una squadra che da otto anni fa bene in Serie B, un altro passaggio importante dopo il buon pareggio del San Nicola: «Il Cittadella fa da anni lo stesso calcio, con passione e attenzione nei particolari. Spendono poco ma sono sempre competitivi per il campionato. Non hanno giocatori di livello individuale altissimo però, ma sono tutti funzionali per progetto tecnico-tattico».

Quindi soluzioni diverse da attuare per il tecnico abruzzese che ha rivelato come, secondo lui, le Aquile possono migliorare: «In linea di massima abbiamo la stessa squadra dell’anno scorso ecco perché dobbiamo cercare di far crescere i giovani che abbiamo. Prendiamo gol a causa di ingenuità anche perché la squadra è sempre messa bene in campo, ci manca quel qualcosa in più di cui l’anno scorso non c’era bisogno. Stiamo lavorando per cercare di diventare più solidi».

Poi un accenno alla situazione infortuni: «Abbiamo recuperato Oliveri e Krajnc, ma abbiamo perso Pompetti. Stiamo recuperando anche Ambrosino che negli ultimi allenamenti è stato più pimpante».

