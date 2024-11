Catanzaro-Cosenza continua, come è logico che sia, a catalizzare l’attenzione degli sportivi di tutta la regione. Il Ceravolo è sold-out, saranno circa 13mila i presenti, appena 750 i fan rossoblù a causa delle limitazioni imposte.

A tal proposito, Via degli Stadi ha fatto sapere che le modalità di trasferimento e accesso al settore ospiti dello stadio Ceravolo saranno definite dal GOS in programma giovedì in Questura a Catanzaro e immediatamente comunicate.

Per ciò che concerne l’allenamento, invece, i Lupi sono tornati in campo dopo i due giorni liberi. La settimana che porterà alla sfida delle sfide è iniziata con una seduta sul prato del San Vito Gigi Marulla aperta da una fase di attivazione motoria. Di seguito il gruppo ha lavorato alternando esercitazioni sui possessi palla e lavoro di corsa. Per finire una partita. Lavoro differenziato per Viviani e Cimino. Domani doppia seduta.