Manca sempre meno a Catanzaro-Cosenza, derby di Calabria che tornerà dopo 33 anni in Serie B. I giallorossi vengono da un brutto periodo in quanto negli ultimi tre match disputati hanno dovuto arrendersi a Como, Modena e Venezia. Sconfitte pesanti per quanto riguarda la classifica (che rimane comunque ottima con 21 punti all’attivo dopo 13 giornate ndr.), che non hanno certamente decretato una crisi nelle prestazioni in quanto nelle tre gare il Catanzaro ha perso di misura e comunque due di queste sono maturate in trasferta. Ma domenica prossima si torna nel nido delle Aquile, lo stadio Ceravolo, per la partita più sentita da tutto l’ambiente giallorosso.

Vivarini recupera Scognamillo che nell’ultimo match contro il Venezia non è potuto scendere in campo per squalifica. Mentre con molta probabilità dovrà rinunciare ancora a Verna, che è tornato ad allenarsi col gruppo, ma continua ad avere problemi a seguito della lesione del menisco del ginocchio sinistro che lo ha costretto a un intervento chirurgico lampo.

Donnarumma, che ha saltato l’ultimo incontro in laguna per la botta al naso rimediata nel match precedente contro il Modena, sarà a disposizione del tecnico abruzzese, assieme a lui anche Ghion che aveva registrato un affaticamento nella scorsa settimana.