Il tecnico dei giallorossi ha incontrato la stampa alla vigilia del match valido per la decima giornata del campionato cadetto, parlando anche della stagione in ottica futura: «Sarebbe bello essere protagonisti fino al termine»

«Abbiamo fatto un quarto di campionato, dobbiamo cercare di arrivare a marzo-aprile, quello che è il periodo decisivo, e non guardare assolutamente a quello che si è fatto ma pensare solo a migliorare. Certo è che sarebbe veramente bello essere protagonisti fino alla fine». Non si sbilancia mister Vivarini, anche se l’avversario da affrontare sulla carta è alla portata, anche se si è avuto tanto tempo per preparare la gara di domani che vedrà il Catanzaro tornare tra le mura amiche del Ceravolo dopo circa un mese e affrontare un’altra squadra neopromossa: la Feralpisalò.

La compagine lombarda, in questo inizio di campionato non ha brillato, anzi ha raccolto solo cinque punti in nove gare. Anche se nell’ultimo periodo qualcosa è cambiato e di questo ne è consapevole anche l’allenatore giallorosso: «È una squadra che sta migliorando per cercare di trovare nuovi equilibri. Ci sarà da battagliare e da stare concentrati sulle cose da fare in campo in quanto mi aspetto una prestazione agguerrita da parte loro».

Problemi alla schiena per Krajnc che non rientra nella lista dei convocati per il match di domani e al suo posto, a meno di clamorosi stravolgimenti, ci sarà il giovane Veroli che quando è stato chiamato in causa ha risposto sempre presente. Per il resto lo stesso modulo e gli stessi interpreti guidati in campo da Iemmello che ha fatto prestazioni ammirevoli finora segnando due gol ma al quale manca ancora la marcatura nel nido delle Aquile. «Sta lavorando molto per la squadra – ha concluso Vivarini –, quest’anno da capitano sta portando avanti la filosofia della squadra e di questo non possiamo che essere contenti».

I convocati

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

Difensori: 5. Krastev, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 44. Miranda, 72. Veroli

Centrocampisti: 8. Verna, 18. Ghion, 20. Pontisso, 21, Pompetti. 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 77. Katseris

Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 70. Ambrosino, 99. Donnarumma