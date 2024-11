Seconda giornata di campionato particolare per le Aquile che giocheranno la loro prima sfida "casalinga" al Via del mare di Lecce

Una seconda giornata particolare per il Catanzaro che dovrà affrontare la Ternana al Via del Mare di Lecce. Una trasferta forzata per via della situazione stadio Ceravolo che ha tenuto banco nell’ultima settimana, dove, a meno di clamorosi stravolgimenti, si tornerà a giocare mercoledì 30 agosto contro lo Spezia. Comunque i giallorossi non potranno abbassare la guardia nel match di domani, in quanto si tratta sempre di un match casalingo e riuscire a mettere in cassaforte punti è fondamentale per il proseguo della stagione.

Entrambe le squadre, Catanzaro e Ternana, hanno esordito in cadetteria contro una retrocessa dalla Serie A. Se le Aquile sono riuscite a imporre lo 0-0 alla Cremonese, la Ternana è uscita sconfitta, in casa, contro la Sampdoria di mister Pirlo per 1-2. Le due compagini si sono incontrate, in campionato, 25 volte. 11 a 10 per il Catanzaro il conto delle vittorie con quattro pareggi.

Mister Vivarini nella sgambata di ieri a Giovino contro la Primavera ha provato un modulo diverso dal solito: il 4-2-3-1 con interpreti differenti. D’Andrea, Sounas e Stoppa alle spalle di Iemmello; oppure Brignola, Biasci e Vandeputte dietro Donnarumma: una soluzione che magari già contro gli umbri potrebbe essere applicata. Insomma i presupposti per una gara di spessore ci sono tutti, il calcio d’inizio è previsto per domani sera alle 20.30.

Le parole di Vivarini

«Pian piano iniziamo a delineare tutti i tasselli della squadra. Abbiamo lavorato tanto dopo il match di Cremona, specie sui nuovi che devono assimilare i nostri principi di gioco. La Ternana? È una squadra solida ed esperta e che sa cosa fare in campo». Ha affermato il tecnico del Catanzaro, Vincenzo Vivarini, alla vigilia della sfida di campionato contro la formazione umbra.

L'elenco dei convocati

Mister Vivarini ha convocato 24 giocatori per la sfida di domani con la Ternana.

Portieri: 1. Fulignati, 16. Sala, 22. Borrelli

Difensori: 5. Krastev, 14. Scognamillo, 23. Brighenti, 32. Krajnc, 72. Veroli

Centrocampisti: 8. Verna, 18. Ghion, 20. Pontisso, 21. Pompetti, 24. Sounas, 27. Vandeputte, 33. Oliveri, 77. Katseris, 92. Situm

Attaccanti: 7. D’Andrea, 9. Iemmello, 10. Curcio, 17. Brignola, 19. Stoppa, 28. Biasci, 99. Donnarumma