Ventitreesima giornata del girone C della Lega Pro ed il Crotone è chiamato alla prima di due trasferte consecutive: sabato alle 20,45 ci sarà infatti Audace Cerignola - Crotone, poi, il prossimo 3 febbraio, sarà la volta di Sorrento (a mercato chiuso per fortuna). Ovviamente, soprattutto oggi, il tema mercato è centrale vista la notizia della partenza di Jacopo Petriccione, trasferitosi alla corte dei cugini di Catanzaro.

Al mister non si può non chiedere che peso avrà ora l’assenza strutturale di chi, soprattutto nel fortunato periodo delle ultime 7/8 gare, era diventato il centro di gravità di un giocattolo che sembrava funzionare a meraviglia anche quando il risultato non era esaltante, come nella scorsa partita pareggiata contro la Virtus Francavilla allo Scida: anche dopo l’1 a 1 la sensazione è stata che Petriccione sia stato tra i pochi dinamici e pronti a cambiare fronte o verso della gara. Che dice Mister? -gli abbiamo chiesto-. «Noi innanzitutto dobbiamo essere contenti per la scelta fatta da Jacopo - la risposta di Zauli inizia così -, perché è palese che lo abbiamo aiutato a fare bene ed a guadagnarsi questa opportunità, poi il valore del calciatore e ciò che perdiamo senza di lui credo sia evidente a tutti, ma noi abbiamo già dimostrato di avere energie per dimostrare concretamente la nostra forza al di là dei singoli interpreti».

Zauli, come ovvio che sia, parla dunque del Cerignola, prossimo avversario dei pitagorici: «Giocheremo sul sintetico, tra l’altro, che è una insidia tra le altre che questa squadra sa presentare a tutti gli avversari, quindi queste sono le argomentazioni su cui ci dobbiamo concentrare, non su chi manca o mancherà ma su chi di noi potrà essere determinante per vincere in Puglia e poi a Sorrento». Ultimo riferimento ai tifosi: «Noi siamo convinti che siamo pronti a giocarci tutte le opportunità per fare benissimo nelle prossime 16 gare, i tifosi abbiano fiducia e ci aiutino a farlo fino in fondo, perché anche la loro, anzi soprattutto la loro, è fondamentale»