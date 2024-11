Il tecnico rossoblù pensa all'undici da mandare in campo in una sfida che può valere molto in chiave salvezza. Il match, valido per la nona giornata del torneo cadetto, è in programma sabato

La vigilia di Cittadella-Cosenza. gara valida per la nona gioranta del campionato di Serie B, si preannuncia importante per mister Massimiliano Alvini, che dovrà prendere le ultime decisioni sulla formazione da schierare. I rossoblù si trovano già in Veneto, dove effettueranno l'allenamento di rifinitura. Alvini avrà il compito di sciogliere gli ultimi dubbi tattici e scegliere i giocatori migliori per affrontare il Cittadella, una partita chiave per il percorso in campionato dei Lupi.

Ciervo e Kouan pronti a riprendersi una maglia

Nel 3-4-1-2 del Cosenza ci sono ancora scelte importanti da fare. Davanti a Micai la difesa potrebbe essere confermata. Dalle Mura soprattutto vorrebbe rivedere il campo, ma per ora Camporese al centro, nonostante la brutta gara con il Sudtirol, Venturi a destra e Caporale a sinistra, sembrano fornire garanzie necessarie. Sulle fasce invece, dopo due panchine di fila, Ciervo è pronto a rientrare nella formazione titolare sulla destra.

A sinistra testa a testa tra D’Orazio e Ricci. In mezzo al campo insieme a Charlys dovrebbe esserci di nuovo Kouan, anche lui in panca contro il Sudtirol. L’ivoriano si alternerà con Florenzi sulla trequarti. In attacco Fumagalli certo di una maglia. Per l’altro posto sperano praticamente tutti gli altri. Mazzocchi e Strizzolo sembrano sempre davanti a Sankoh e Zilli.