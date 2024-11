Ribaltone in casa granata, che rispondono al terzultimo posto con un cambio in panchina: esonerato Gorini e squadra affidata a Musso in attesa di altre decisioni

Sette punti in otto partite, terzultimo posto e sconfitta per 6-1 nell'ultimo match contro il Sassuolo: è bastato questo alla dirigenza del Cittadella per sollevare dall'incarico l'allenatore Edoardo Gorini.

La nota ufficiale

«L’AS Cittadella comunica di aver sollevato Edoardo Gorini dall’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. Il club granata desidera ringraziare mister Gorini per la serietà, la professionalità e la passione dimostrate nel lavoro svolto in queste stagioni alla guida del Cittadella. Oggi e domani gli allenamenti saranno affidati a Roberto Musso e allo staff granata».

Dopo una vita in granata, prima come collaboratore tecnico e vice e poi come allenatore della prima squadra (che guidava da tre anni), il tecnico originario di Venezia deve lasciare quella che per lui è sempre stata casa. Lo fa dieci giorni prima dello scontro diretto che vedrà contrapposti i veneti al Cosenza di Massimiliano Alvini. Nelle prossime ore, probabilmente, si saprà di più sul nome del prossimo allenatore.