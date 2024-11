Cittadella-Cosenza, in programma oggi alle ore 15 allo stadio “Tombolato” di Cittadella, rappresenta un match dove nessuna delle due formazioni può permettersi passi falsi. I padroni di casa non vincono da un mese circa, ma in mezzo c’è stata la pausa. Il pareggio interno col Modena e il ko di Parma hanno portato i granata nei bassifondi rendendo il. I Lupi, invece, provengano dall’affermazione contro il Palermo che ha rilanciato la formazione di Viali. Il tecnico ha avuto 15 giorni per fare il tagliando allo spogliatoio e inculcare i suoi fondamentali. Parlerà il campo.

Cittadella-Cosenza: le scelte di formazione

Nelle convocazioni che nel pomeriggio effettuerà Viali non compariranno lo squalificato Vallocchia e Corsi e Kongolo, ormai ai margini del progetto tecnico. Punto interrogativo su Butic che non è al meglio della condizione e su Brignola che però è tornato in gruppo giovedì. Davanti al confermatissimo Marson, nel 4-3-2-1 del nuovo trainer dei Lupi, dovrebbero giocare Rispoli a destra e Martino a sinistra. Rigione sicuro al centro. Per l’altro posto ballottaggio tra Meroni e Vaisanen. A centrocampo chiavi della squadra ancora in mano a Calò. Alla sua sinistra Florenzi, pronto a trasformare il Cosenza con i suoi inserimenti. Per l’ultima maglia Voca più di Brescianini. In attacco D’Urso e Larrivey sicuri. Merola cerca conferme, ma bisogna vedere come sta Brignola.

Le probabili formazioni di Cittadella-Cosenza

CITTADELLA (4-3-1-2): Kastrati; Mattioli, Perticone, Visentin, Donnarumma; Vita, Pavan, Branca; Varela; Antonucci, Berretta. A disp.: Manfrin, Maniero, Cassandro, Ciriello, Mastrantonio, Frare, Del Fabro, Danzi, Mazzocco, Tounkara, Carriero, Magrassi, Embalo. Al.: Gorini

COSENZA (4-3-2-1): Marson; Rispoli, Rigione, Meroni, Martino; Voca, Calò, Florenzi; Merola, D’Urso, Larrivey. A disp.: Matosevic, Panico, Venturi, Zilli, Vaisanen, Camigliano, La Vardera, Kornvig, Brescianini, Prestianni, Brignola, Nasti. All.: Viali

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto