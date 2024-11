Le squadre arrivano con tantissimi problemi di formazione alla partita del Tombolato, probabilmente l’ultima chance per Stellone di tenere accesa una flebile speranza playoff in casa amaranto

Sfida fra squadre in emergenza. Cittadella e Reggina arrivano con tantissimi problemi di formazione alla partita del Tombolato, probabilmente l’ultima chance per Stellone di tenere accesa una flebile speranza playoff in casa amaranto. Arbitra Maggioni di Lecco, con la gara che sarà visibile su Sky, DAZN ed Helbiz Live. Kick-off ore 18:30.

Qui Cittadella - Gorini: «Tanti assenti, all’andata fu battaglia»

Lista indisponibili infinita per Gorini, privo anche di pedine importanti come Benedetti, Baldini Perticone, Tounkara e Okwonkwo. La probabile sarà un mix di reduci, riserve e non è escluso l’utilizzo di alcuni elementi della Primavera. Titolarità per l’ex Laribi.

Probabile formazione (4-3-1-2): Kastrati, Mattioli, Frare, Del Fabbro, Donnarumma; Branca, Mazzocco. Laribi; Antonucci; Baldini, Beretta. All. Gorini

Qui Reggina - Stellone: «A Cittadella a caccia di riscatto»

Emergenza pura anche per Stellone. Un paio di giornate fa riguardava la difesa, ora è l’attacco a essere a pezzi: assenti Menez, Denis, Galabinov, Cortinovis e Tumminello. Per necessità potrebbe ritrovare maglia da titolare Rivas, ancora dal primo minuto Montalto. Convocato il Primavera Diop, fuori a centrocampo Crisetig.

Probabile formazione (3-5-2): Turati; Loiacono, Amione, Di Chiara; Adjapong, Bianchi, Hetemaj, Folorunsho, Giraudo; Rivas, Montalto.