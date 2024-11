Come testimoniato dalle stories su Instagram della società dello Stretto, infatti, Ménez e soci hanno svolto la seduta nel Centro Sportivo Vismara, di proprietà dei rossoneri

La Reggina è già partita alla volta del Nord Italia, dove domani è atteso il confronto contro il Cittadella. Una sfida non semplice dal punto di vista logistico, con la società che ha scelto di anticipare la partenza, volando a Milano già nella giornata di ieri.

Rifinitura a Milanello

Oggi, però, era in programma la rifinitura della vigilia, che la squadra di Inzaghi ha svolto in un centro sportivo d'eccezione. Come testimoniato dalle stories su Instagram della Reggina, infatti, Ménez e soci hanno svolto la seduta nel Centro Sportivo Vismara, ospiti del Milan. Qui solitamente svolgono le loro attività le squadre del settore giovanile rossonero.