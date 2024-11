opo il pareggio maturato a Terni, è tutto pronto per un match di grande richiamo al Marulla. Cosenza-Bari è una classica del sud, un derby meridionale che non va in scena da qualche anno. Ieri pomeriggio in conferenza stampa il ds dei Lupi Roberto Gemmi ha evidenziato di essere curioso di capire fin dove la sua squadra saprà spingersi. Sugli spalti sono previsti tanti spettatori per un match che si annuncia combattuto anche a livello di tifo. Dalla Puglia, infatti, affluiranno in Calabria circa mille sostenitori.

Cosenza-Bari: le scelte di formazione

Anche per il match di domani pomeriggio, Dionigi lascerà fuori gli uomini che non fanno parte del progetto tecnico: Kongolo e Corsi. L’olandese potrebbe lasciare la truppa qualora trovasse una destinazione gradita nei campionati laddove le liste di trasferimento sono ancora aperte. La formazione dovrebbe sulla carta ricalcare per dieci/undicesimi quella che ha utilizzato nei primi incontri di campionato, vale a dire un 4-3-2-1 elastico con Florenzi a fare da raccordo tra trequarti e centrocampo.

A protezione di Matosevic, ad ogni modo, giostreranno Rispoli a destra e Panico a sinistro che rientrerà dopo il forfait del Liberati. In mezzo ci sarà la coppia Rigione-Vaisanen. In mediana Voca è certo di una maglia, l’altra se la contendono Brescianini (favorito) e Vallocchia. In attacco c’è Butic che insidia Larrivey, ma alla fine dovrebbe essere l’argentino a spuntarla. A suo supporto giostreranno Brignola a destra e D’Urso a sinistra. Ancora panchina per i nuovi arrivati Sidibe, Camigliano, Calò e Gozzi. Ancora ko Nasti.

L’undici di Mignani

Dopo il rinnovo del ds Polito, che ha evidenziato come in tre anni i galletti riusciranno a confrontarsi con i club milionari, il tecnico Mignani ha lavorato alacremente per preparare Bari-Cosenza. Torna Botta dietro le punte. C’è pure Ricci dopo squalifica. Probabile debutto di Zuzek in difesa. Per il resto, davanti a Caprile toccherà a Pucino e Di Cesare completare il reparto. Benedetti, Maiello e Folorunsho comporranno il terzetto di centrocampo, con il temibile tandem Antenucci-Cheddira in attacco.

Le probabili formazioni di Cosenza-Bari

COSENZA (4-3-2-1): Matosevic; Rispoli, Rigione, Vaisanen, Panico; Florenzi, Voca, Brescianini; Brignola, D’Urso; Larrivey. A disp.: Marson, Meroni, Venturi, Martino, Gozzi, Calò, Vallocchia, Prestianni, Butic, Zilli, Merola, Sidide. All.: Dionigi

BARI (4-3-1-2): Caprile; Pucino, Zuzek, Di Cesare, Ricci; Benedetti, Maiello, Folorunsho; Botta; Antenucci, Cheddira. A disp.: Frattali, Polverino, D’Errico, Gigliotti, Terranova, Galano, Bosisio, Bellomo, Cangiano, Dorval, Mallamo, Zuzek. All.: Mignani

ARBITRO: Gariglio di Pinerolo