Ci siamo. Oggi Cosenza-Bari rappresenta lo scontro diretto per eccellenza nella corsa salvezza. Battendo i pugliesi, i rossoblù porrebbero un’ipoteca per la salvezza e potrebbero iniziare a programmare la stagione futura con larghissimo anticipo. Con chi a capo dell’area tecnica sarà poi tutto da vedere, considerato che il ds Gemmi è in scadenza di contratto. Da Bari affluiranno al Marulla circa 2mila sostenitori, tantissimi, ma assolutamente in linea con l’importanza di una delle classiche del Sud Italia. In più in palio c’è la permanenza in Serie B.

Cosenza-Bari: le scelte di formazione

Per ciò che riguarda la formazione, William Viali ha tutti a disposizione ad eccezione degli squalificati Praszelik e Voca. Un po’ corto a centrocampo, pertanto, ma a Reggio Emilia l’apporto da mezzala di Antonucci è stato significativo. Anche ieri in conferenza stampa lo ha ribadito. Sarà quindi riproposto nel 3-5-2 in mediana con Calò e Zuccon. Sulle corsie laterali Marras e D’Orazio, tornato al gol dopo un anno. Davanti a Micai il trio composto da Meroni, Camporese e Venturi, mentre in attacco largo al tandem Tutino-Mazzocchi.

Le probabili formazioni

COSENZA (3-5-2): Micai; Meroni, Camporese, Venturi; Marras, Zuccon, Calò, Antonucci, D’Orazio; Tutino, Mazzocchi A disp. : Lai, Marson, Cimino, Fontanarosa, Gyamfi, Frabotta, Viviani, Florenzi, Crespi, Forte, Canotto. All. : Viali

BARI (4-2-3-1): Pissardo; Pucino, Di Cesare, Vicari, Ricci; Maita, Benali; Kallon, Aramu, Sibilli; Nasti. A disp. : Pellegrini, Brenno, Zuzek, Guiebre, Matino, Edjouma, Acampora, Bellomo, Achik, Morachioli, Colangiuli. All. : Giampaolo

ARBITRO: Zufferli di Udine