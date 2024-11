La classifica finale del campionato di Serie B non permetterà ai Lupi di vivere l'atmosfera del return match in casa. Viali pensa già pensa già al doppio confronto: «Saranno gare diverse da quella giocata tre settimane fa»

Cosenza-Cagliari, dopo il fischio finale, ha vissuto una piccola coda di cinque minuti. In molti si sono trattenuti sugli spalti in attesa che terminasse anche Palermo-Brescia, per cui era stato concesso un recupero extra-large. Sarebbe bastato un gol dei siciliani (che fino al 53’ erano avanti di due reti) per garantire ai Lupi la gara di ritorno al Marulla contro il Perugia. Invece il 2-2 del Barbera imporrà a Viali di giocare il 25 maggio al Marulla e il primo giugno al Rigamonti.

«Sarà una sfida diversa rispetto al campionato – ha detto l’allenatore del Cosenza in sala stampa - e noi dobbiamo presentarci all’appuntamento con la convinzione che siamo riusciti ad arrivare in fondo. Stasera (ieri, ndr) nonostante la sconfitta, dobbiamo pensare di aver dimostrato di poterci meritare la salvezza tenendo presente come eravamo messi due mesi fa».

Le date ed il regolamento

L’andata della gara dei playout verrà disputata giovedì prossimo a Cosenza. Mentre la gara di ritorno esattamente una settimana dopo, il primo giugno, a Brescia. Per quel che riguarda il regolamento, se al termine dei 180 minuti le due squadre avranno segnato lo stesso numero di gol, visto che entrambe hanno terminato il campionato appaiate a quota 40 punti, non conterebbe il miglior piazzamento in classifica.

Nel caso di Cosenza e Brescia quindi, si continuerebbe con tempi supplementari e rigori. Già dai prossimi giorni sarà caccia al biglietto per il settore ospiti del Rigamonti dove affluiranno almeno mille fan di fede rossoblù. I tifosi che vivono e lavorano al centro-nord sono già pronti. Il resto giungerà in Lombardia dalla lontana Calabria.