La sfida d'andata dello spareggio per la permanenza in Serie B si giocherà giovedì 25 maggio al San Vito-Marulla. Anche per questa gara oltre al prezzo dei tagliandi delle curve, fissato a 5 euro, sono stati ridotti i prezzi dei tagliandi di tutti i settori

Ci siamo. È stato comunicato dalla Lega di Serie B l’orario in cui si giocherà Cosenza-Brescia, il primo atto dello spareggio salvezza che vale la permanenza in Serie B. Il match. Si disputerà alle ore 20.30 di giovedì 25 maggio allo stadio “San Vito-Gigi Marulla”, presumibilmente dinanzi a 15mila spettatori. Ad oggi è il massimo consentito al netto del settore ospiti e della Tribuna B (quella frontale alle telecamere), chiusa da tempo a causa di infiltrazioni d’acqua sulla tettoia.

Nel frattempo il Cosenza calcio ha dato il via alla prevendita. Il club ha informato che anche per questa gara i prezzi saranno popolari nel tentativo di garantire il massimo afflusso possibile. Si tratta, inoltre, di un tentativo di distensione da parte della proprietà nei confronti della tifoseria rossoblù che non ha mai messo un punto alla contestazione verso il presidente Guarascio.

Oltre al prezzo dei tagliandi delle Curve, fissato a 5 euro, sono stati ridotti i prezzi dei tagliandi di tutti i settori. Accedere in Tribuna A costerà 15 euro, in Tribuna Rossa Sud “Bruno” 20 euro e in Tribuna Blu Centrale 40 euro. Non è previsto il ridotto in nessun settore, ma gli under 14 potranno accedere sugli spalti al prezzo simbolico di 1 euro grazie al Biglietto Lupacchiotto.

Guardando prettamente al campo, invece, scontato il rientro dal 1′ di Vaisanen in difesa al posto di Venturi e di Nasti in attacco. Il centravanti rossoblù ha suonato la carica nei giorni scorsi, guardando davanti alla tv l’Italia battere il Brasile nel Mondiale Sub20 a cui ha rinunciato di partecipare. Troppo importante per lui conquistare la salvezza con i Lupi. E il branco si aggrappa ai suoi gol per Cosenza-Brescia dei playout.

Se in attacco restano da valutare le condizioni di Delic che ha marcato visita con il Cagliari, a centrocampo rientrerà Brescianini che con i sardi ha iniziato dalla panchina. La formazione, insomma, sarà quella divenuta titolare nella fase finale della stagione. Sulla carta c’è solo un dubbio: chi sarà il secondo attaccante? Un posto se lo giocano D’Urso, scoppiettante e meritevole, e a seguire i vari Cortinovis, Finotto e Zilli.