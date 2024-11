Il centrocampista sardo non ha mai giocato per tre partite di fila dal primo minuto in questa stagione. Potrebbe accadere con i lombardi nella sfida di Pasquetta

Il Cosenza è tornato al lavoro in vista della sfida al Marulla contro il Brescia nel giorno di Pasquetta. Una partita che vale molto in chiave salvezza per evitare l'ennesimo finale di stagione al cardiopalmo. Tra chi vuole tornare a essere protagonista per i colori rossoblù il centrocampista Aldo Florenzi, che di certo non sta vivendo una grande stagione condizionato da problemi fisici ed equivoci tattici. C'è però ancora il tempo per esserlo e dare una mano alla causa del Cosenza.

Florenzi, obiettivo continuità

Il classe 2002 è reduce da due titolarità di fila. Con Caserta è già successo due volte durante l’anno. Il 16 ed il 22 dicembre Florenzi ha giocato dal 1′ contro Parma e contro Bari: furono due pareggi per 0-0. Altre due titolarità una dopo l’altra sono arrivata contro Sudtirol il 27 gennaio (0-1 con gol di Frabotta) e contro il Pisa il 3 febbraio (1-1 finale). Ora per il numero 34 rossoblù buone impressioni e due maglie da titolare di fila contro il Cittadella, nell’ultima di Caserta (0-0) e contro la Ternana alla prima di Viali. Il 4-3-3 che sta studiando il tecnico milanese, sembra l’abito perfetto nel quale Florenzi può esaltarsi così com’è successo la scorsa annata. Contro il Brescia il Cosenza punterà ancora su di lui. C’è un finale di stagione nel quale Florenzi vuole interpretare un ruolo da protagonista.