Secondo match casalingo per il Cosenza che nel turno infrasettimanale, dopo aver affrontato il Perugia, accoglie al San Vito il Brescia del tecnico Clotet. I Lupi vogliono battere la formazione lombarda così come ha fatto la Reggina domenica scorsa. Il pareggio conquistato con gli umbri è stato un brodino riscaldato, considerato che soltanto nella ripresa i rossoblù hanno provato a strappare l’intera posta in palio.

Il palo di Calò grida vendetta, così come l’occasione sprecata da Venturi. William Viali in conferenza stampa ha ribadito che «si proverà a fare la partita e a dare maggiore qualità rispetto a domenica» perché «anche il primo tempo è stato interpretato bene dal punto di vista tattico». Alla domanda se la contromisura giusta per alzare il tasso tecnico sia il calciomercato, il trainer ha risposto dribblando come farebbe Florenzi sulla trequarti. «Sono focalizzato su come risolvere i problemi da qui alla sosta» ha tagliato corto.

Nessuna tabella di marcia

Il titolare della panchina del Marulla non vuole sentire parlare di tabelle di marcia. «Non conosco allenatori che le stilano - ha evidenziato -. Quest’anno inoltre sarebbe ancora più complicato considerata la classifica. Siamo focalizzati sul Brescia, vogliamo regalare ai nostri tifosi una grande prestazione perché col Perugia è mancata solo la vittoria».

Guardando in casa dei prossimi avversari, Viali è consapevole che diversi elementi di primo piano marcheranno visita. «Sappiamo che il Brescia ha delle defezioni, li abbiamo studiati e sappiamo come affrontare l’impegno che ci presenta il calendario - ha aggiunto -. Mi aspetto una compagine brava nel pressing alto, ma capace di dare densità nella propria metà campo. Sanno fare bene entrambe le cose, quale modo di esprimersi adotteranno lo scopriremo domani».

La probabile formazione del Cosenza

Per ciò che concerne la formazione, mancheranno Venturi e Voca. Entrambi erano in diffida e, scattata la quinta sanzione, in automatico sono stati appiedati per una giornata dal Giudice Sportivo. A centrocampo sta scaldando i motori Brescianini, mentre in difesa ha recuperato Meroni. Al fianco di Rigione potrebbe giocare lui o Camigliano, mentre Rispoli ha smaltito la febbre e sgropperà a destra. Dalla parte opposta toccherà ancora a Gozzi. In attacco il ballottaggio è tra Zilli e Larrivey, con la punta argentina che potrebbe tirare il fiato. Brignola e D’Urso agiranno sulla trequarti cercando di inventare assist per il terminale offensivo.

«Qualche novità potrebbe esserci - ha chiuso Viali - ma deciderò l’undici di partenza soltanto domani. I moduli sono relativi, conta l’atteggiamento. Tra Palermo e Perugia sono variate le caratteristiche del singolo, ma non il modo di interpretare la partita. Tutto, pertanto, è abbastanza relativo. Il 4-3-3? Per me è un atteggiamento difensivo».