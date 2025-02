Massimiliano Alvini, allenatore del Cosenza, ha parlato in sala stampa alla vigilia della partita che i rossoblù giocheranno domani pomeriggio contro la Carrarese.

Le parole di Massimiliano Alvini

«Personalmente sono concentrato e motivato sul campo, sul lavoro e sulla partita di domani. Lo sono sempre stato dal primo giorno. Sono focalizzato solo su quello. Voglio continuare questo percorso perché ci sono ancora tante possibilità e voglio fare il massimo. Questa forza che c’è in noi è data dalla squadra, lo spogliatoio, il gruppo. Questa è la cosa più importante. Se non ci fosse stato tutto ciò allora sarebbe stato difficile. Invece il merito è loro se crediamo di poter scrivere pagine importanti».

Invertire il trend

«Questa squadra – continua Alvini – non è mai venuta meno all’impegno. Resta la sconfitta, ma io non posso guardare solo quello. Altrimenti sarei un mediocre. Le ultime due partite, sfido chiunque a dire che il Cosenza meritava il ko. È un demerito nostro aver perso ma sta a me migliorare questo. C’è la volontà di invertire questo trend. Come abbiamo fatto 8 risultati utili consecutivi, adesso siamo a 2 punti in 9 partite. Ma mai è venuta meno la prestazione. Questo demerito non c’è».

Appello ai tifosi

«Chiedo ai tifosi di venire domani allo stadio perché la squadra ce la metterà tutta. Continuo l’appello di Delvecchio. Metteremo dentro la passione, la voglia di far bene, con grande coraggio. A noi tutti – spiega Alvini – interessa mantenere questa categoria. Non siamo ancora morti. La Carrarese ha fatto un mercato importante mettendo dentro 7 calciatori di categoria. I toscani sono una squadra che mi piace, ha 27 punti in classifica, va affrontata con equilibrio. Cercheremo di fare una partita più coperta con un calcio in verticale. Quella di domani è una partita importantissima (ripetuto 3 volte, ndr). Va fatto tutto bene». Continua a leggere su Cosenza Channel.