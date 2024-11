Al Marulla i Lupi saranno privi del centrocampista Zuccon, finito ko nello scorso match contro il Palermo. In campo potrebbe esserci dal primo minuto Canotto, mentre Florenzi dovrebbe avere spazio nella ripresa per l’esordio stagionale

Stasera alle 18.15 il Cosenza scenderà in campo contro la Cremonese per dare seguito alla vittoria meritata di Palermo e confermare i progressi visti nell’ultima settimana. Al Marulla i Lupi saranno privi del centrocampista Zuccon, finito ko al Barbera e per il quale il club non ha comunicato la diagnosi. Dopo gli accertamenti effettuati ieri, ha solo evidenziato che ne serviranno altri tra una decina di giorni.

Fabio Caserta non avrà a disposizione neppure Martino, mentre Florenzi dovrebbe avere spazio nella ripresa per l’esordio stagionale. Per ciò che concerne la formazione, davanti all’intoccabile portiere Micai e di fianco al leader difensivo Meroni, è aperto il ballottaggio tra Sgarbi e Venturi: possibile chance per il primo. Sulle fasce conferma piena per il giovane Cimino, che non ha sfigurato per niente al cospetto di Di Francesco, e per capitan D’Orazio. A centrocampo toccherà a Viviani sostituire Zuccon al fianco di Calò, mentre in avanti c’è l’imbarazzo della scelta.

Sono in sei per quattro maglie e gli incastri sono molteplici. Forte dovrebbe fungere da centravanti, Mazzocchi agire largo a sinistra, Voca o Tutino in posizione centrale e Marras a destra. Canotto però reclama una maglia e dopo la prodezza da tre punti di venerdì, le sue quotazioni non possono che essere in ascesa a discapito dell’ex Bari.

L’undici di Stroppa

Giovanni Stroppa, dal canto suo, per Cosenza-Cremonese dovrà fare a meno di Quagliata, espulso sabato contro l’Ascoli, e di Bianchetti a causa di una contusione. Tuttavia riabbraccia Sernicola che dovrebbe giocare largo a destra. Con Valeri fuori rosa da inizio stagione, il tecnico è nei guai perché in quel ruolo ha solo il giovane Rocchetti, possibile che giochi Ghiglione a piede invertito o Majer.

Davanti a Sarr, pertanto, spazio ad Antov, Ravanelli e Lochoshvili. A centrocampo coppia centrale formata dall’ex Collocolo eda Castagnetti. Davanti sicuro di una maglia il bomber Coda, a suo supporto si giocano un posto il fantasista Vazquez, Zanimacchia e Okereke, altro ex amatissimo dal popolo dei Lupi.

Le probabili formazioni

COSENZA (4-2-3-1): Micai; Cimino, Meroni, Sgarbi, D’Orazio; Viviani, Calò; Mazzocchi, Voca, Canotto; Forte. A disp.: Marson, Lai, Rispoli, Venturi, Fontanarosa, La Vardera, Praszelik, Florenzi, Marras, 20 Arioli, Tutino, Crespi, Zilli. All.: Caserta

CREMONESE (3-5-2): Sarr; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Sernicola, Collocolo, Castagnetti, Majer; Zanimacchia, Vasquez, Coda. A disp.: Saro, Jungdal, Ghiglione, Rocchetti, Pickel, Valzania, Brambilla, Abrego, Bertolacci, Sekulov, Ciofani, Tsadjout, Okereke. All.: Stroppa

ARBITRO: Collu di Cagliari